09:40, 7 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о критической ситуации в заблокированных под Сумами подразделениях ВСУ

Подполковник Иванников: Солдаты ВСУ под Сумами страдают от голода и холода
Вячеслав Агапов

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Заблокированные в Сумской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от голода и холода. О критической ситуации в подразделениях противника стало известно от советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, его слова приводит aif.ru.

По словам эксперта, в рядах ВСУ начался фактический распад дисциплины. В организованные российскими силами «котлы» попали разнородные силы — от обычных мобилизованных до идейных националистов и наемников из Польши и Латинской Америки. В условиях неизбежного плена или гибели между ними вспыхивают конфликты.

«В первую очередь происходят расправы с командирами. Боевики хорошо понимают, что именно командиры ВСУ заставляли их умирать за преступный киевский режим и в итоге затянули в смертную ловушку. Их либо просто убивают, либо, как скот, тащат в плен и, прикрываясь ими, сдаются сами. По мнению националистов и наемников, это единственная мера, которая может гарантировать им жизнь», — пояснил он.

Также ситуацию для противника усугубляет отсутствие снабжения и суровые погодные условия. А вместо реальной помощи окруженным частям, Киев ограничивается раздачей дешевой сувенирной продукции, закупленной на китайских маркетплейсах.

Как ранее рассказал военный эксперт Андрей Марочко, командование ВСУ растягивает резервы в Сумской области вдоль линии боевого соприкосновения. Солдат растягивают на такие населенные пункты, как Студенок, Кучеровка, Суходол и Бачаевск.

