05:26, 4 февраля 2026Бывший СССР

Марочко рассказал о тактике ВСУ в Сумской области

Марочко: ВСУ растягивают резервы у Глухова после потери Белой Березы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) растягивает резервы у Глухова после потери Белой Березы в Сумской области. Новую тактику украинской армии раскрыл военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«После того, как украинское командование перебросило резервы в Глухов, они начали растягивать их вдоль линии боевого соприкосновения. Это Студенок, Кучеровка, Суходол, Бачаевск», — рассказал Марочко.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ решили сбежать с позиций в Краснопольском районе Сумской области, бросая оружие.

До того Марочко сообщил, что ВС России вклинились в оборону ВСУ, освободив Белую Березу в Сумской области. Он подчеркнул, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.

