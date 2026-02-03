Реклама

07:53, 3 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ бросились бежать в Сумской области

РИА Новости: Военные ВСУ сбегают с позиций и бросают оружие в Сумской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сбежать с позиций в Краснопольском районе Сумской области, бросая оружие. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным источников, оборона украинских военных в этом районе «буквально трещит по швам». «Личный состав ВСУ бежит с позиций, бросая вооружение», — пояснил собеседник.

Как уточняется, на оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного. Также там были замечены личное оружие и средства индивидуальной защиты.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России вклинились в оборону ВСУ, освободив Белую Березу в Сумской области. Он подчеркнул, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.

