Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 7 февраля 2026Мир

Страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

Орбан: Венгрия не станет отправлять войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не станет отправлять войска на Украину после завершения конфликта, так как это бы означало прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — написал политик.

По словам Орбана, Венгрия отказывается участвовать в подобных инициативах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что войска стран альянса появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыты потери немецкой экономики из-за кризисов

    Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников

    Врач предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем

    На Украине раскрыли предложение США о переговорах с Россией

    В России отреагировали на попытку Японии решить вопрос с Курильскими островами

    Страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

    Россиянка стала проституткой ради снятия родовой порчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok