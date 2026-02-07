Страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

Орбан: Венгрия не станет отправлять войска на Украину

Венгрия не станет отправлять войска на Украину после завершения конфликта, так как это бы означало прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — написал политик.

По словам Орбана, Венгрия отказывается участвовать в подобных инициативах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что войска стран альянса появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».