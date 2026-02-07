Реклама

18:42, 7 февраля 2026

Украинские переговорщики отчитались перед Зеленским

Переговорщики рассказали Зеленскому об эмоциях после встречи в Абу-Даби
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Члены переговорной группы, представлявшие Киев на встрече в Абу-Даби (ОАЭ) 4-5 февраля с российской и американской стороной, рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих эмоциях. Об этом сам глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

«Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Ребята подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и конструктив», — написал Зеленский, комментируя отчет переговорной группы.

Он добавил, что обсудил с командой дальнейшую работу над документами, а также график будущих встреч, уточнив, что ему хотелось бы видеть больший прогресс.

Ранее Зеленский сообщил, что на прошедших переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. По его словам, «"стоим, где стоим" — самая справедливая и наиболее надежная модель для прекращения огня».

