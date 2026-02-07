Реклама

11:39, 7 февраля 2026

В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева


Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны РФ

Если президент США Дональд Трамп сочтет Украину виновной в покушении на первого замглавы Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ ГШ ВС РФ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, то Киев ждут серьезные проблемы. Об этом пишет британское издание The Spectator.

По словам автора, журналистки Лизы Хазелдин, вряд ли Украина публично возьмет на себя ответственность за покушение.

«Под вопросом — реакция Дональда Трампа на случившееся. Неизвестно, поверит ли он обвинениям Москвы. Трамп особо не стеснялся публично осуждать и наказывать Украину и ее президента Владимира Зеленского в прошлом. Если он посчитает, что Киев может таким образом саботировать мирные переговоры с Москвой, то у Украины возникнут новые проблемы», — говорится в материале.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в Москве. По данным СК России, неизвестный несколько раз выстрелил в военного в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся с места преступления.

