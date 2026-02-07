В Европе заявили о необходимости усилить давление на Россию

Цойу: Европа должна поддерживать Украину и усиливать давление на Россию

Европа должна поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. О необходимости дальнейшего воздействия в том числе путем санкций заявила глава МИД Румынии Оана Цойу, ее цитирует Bloomberg.

По словам дипломата, нужно с оптимизмом смотреть на переговорный процесс по Украине, но в то же время не ослаблять поддержку Киева.

«Нам нужно увеличить поддержку Украины, чтобы обеспечивать ее устойчивость. Особенно международная поддержка важна в связи с ужасной энергетической атакой, которой подверглись украинцы. Им нужно помочь пережить эту зиму. Также мы должны увеличить давление на Россию. И для этого мы недавно разработали двадцатый пакет европейских санкций против РФ», — заявила она.

Новые санкции важны, так как они помогают снизить прибыль Москвы от продажи нефти и уменьшить «свободу передвижения теневого флота».

Содержание нового пакета рестрикций раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю. ЕК предлагает ввести полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Также вводится полный запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы подорвать проекты по экспорту газа, ужесточаются ограничения на экспорт в Россию и вводятся новые запреты на товары и услуги: от резины до тракторов, а также на услуги в области кибербезопасности.

