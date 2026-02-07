Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 7 февраля 2026Мир

В Европе заявили о необходимости усилить давление на Россию

Цойу: Европа должна поддерживать Украину и усиливать давление на Россию
Вячеслав Агапов
Оана Цойу

Оана Цойу. Фото: Omar Havana / Reuters

Европа должна поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. О необходимости дальнейшего воздействия в том числе путем санкций заявила глава МИД Румынии Оана Цойу, ее цитирует Bloomberg.

По словам дипломата, нужно с оптимизмом смотреть на переговорный процесс по Украине, но в то же время не ослаблять поддержку Киева.

«Нам нужно увеличить поддержку Украины, чтобы обеспечивать ее устойчивость. Особенно международная поддержка важна в связи с ужасной энергетической атакой, которой подверглись украинцы. Им нужно помочь пережить эту зиму. Также мы должны увеличить давление на Россию. И для этого мы недавно разработали двадцатый пакет европейских санкций против РФ», — заявила она.

Новые санкции важны, так как они помогают снизить прибыль Москвы от продажи нефти и уменьшить «свободу передвижения теневого флота».

Содержание нового пакета рестрикций раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю. ЕК предлагает ввести полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Также вводится полный запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы подорвать проекты по экспорту газа, ужесточаются ограничения на экспорт в Россию и вводятся новые запреты на товары и услуги: от резины до тракторов, а также на услуги в области кибербезопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева поймали в Дубае и отправили в Москву

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыто число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода

    Популярный люксовый бренд неожиданно подал заявку на регистрацию в России

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    В Европе заявили о необходимости усилить давление на Россию

    Россиянам объяснили важность аксессуаров для самопрезентации

    МЧС объявило о жестком усилении борьбы с коррупцией внутри ведомства

    Раскрыт замысел генсека НАТО в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok