Россия
12:23, 7 февраля 2026Россия

В Финском заливе столкнулись два судна

МЧС: В Финском заливе по касательной столкнулись два теплохода
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Финском заливе столкнулись два теплохода. Об этом со ссылкой на Управление МЧС по Ленинградской области сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, два судна, «Глифада» и «Аэолиан форчун», задели друг друга по касательной, так как двигались в одном направлении.

«Загрязнения воды не произошло. На движение других судов инцидент не повлиял», — добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Пески льдину с рыбаками унесло в Финский залив. На ней было пять человек, самостоятельно сойти на берег они не успели. К моменту прибытия спасателей льдину унесло от берега на километр. При этом всех пятерых россиян благополучно эвакуировали.

