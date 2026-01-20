Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 20 января 2026Россия

Под Петербургом вышедших на льдину рыбаков унесло в Финский залив

В Ленобласти льдину с рыбаками унесло в Финский залив
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Описанный каналом случай произошел в районе населенного пункта Пески Ленинградской области. На льдине было пять человек. Самостоятельно сойти на берег они не успели.

К моменту прибытия спасателей льдину унесло от берега на километр. Всех пятерых россиян благополучно эвакуировали.

Ранее в Новосибирской области откололась льдина с 13 рыбаками. Они нарушили запрет выходить на лед и оказались на расстоянии полутора километров от берега. Их тоже удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Босфоре нашли тело. Это может быть пропавший полгода назад российский пловец

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Минобороны рассказало о новых попытках ВСУ атаковать юг России

    Избитой бойфрендом российской инста-модели потребовалась новая операция

    Сотрудники российского автосалона обманули граждан на десятки миллионов рублей

    Зеленский высказался о тупике в переговорах

    В России предложили запретить два хитовых сериала

    Появились подробности о нападении с кислотой на россиянку

    Ведущий «Соловьев Live» признался в искренней жалости к Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok