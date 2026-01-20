Под Петербургом вышедших на льдину рыбаков унесло в Финский залив

Под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Описанный каналом случай произошел в районе населенного пункта Пески Ленинградской области. На льдине было пять человек. Самостоятельно сойти на берег они не успели.

К моменту прибытия спасателей льдину унесло от берега на километр. Всех пятерых россиян благополучно эвакуировали.

Ранее в Новосибирской области откололась льдина с 13 рыбаками. Они нарушили запрет выходить на лед и оказались на расстоянии полутора километров от берега. Их тоже удалось спасти.