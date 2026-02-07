Реклама

В СИЗО Киева началась эпидемия

Дубинский: В Лукьяновском СИЗО Киева началась эпидемия
Нина Ташевская
Фото: Andrei Bortnikau / Shutterstock / Fotodom  

В Лукьяновском СИЗО Киева началась эпидемия. Об этом заявил депутат Верховной Рады, который находится в изоляторе по подозрению в госизмене, Александр Дубинский в своем Telegram.

Нардеп ссылается на сообщение, которое прислали ему в бот обратной связи. Там сказано, что у заключенных в корпусе «Столыпин» массово появились симптомы инфекционного заболевания — кашель, высокая температура, жжение в груди, ломота в суставах, диарея и насморк. У одного человека диагностировали пневмонию, уточняет Дубинский.

При этом в сообщении уточняется, что лекарства были предоставлены только заключенному с воспалением легких и с задержкой примерно на неделю. Остальные пользуются своими запасами медикаментов, в том числе антибиотиками. Некоторым заключенным сделали рентген, но не назначили после него лечения.

«Камеры фактически не отапливаются, часто отключается свет», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский превратился в попугая, который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию.

