Бывший СССР
06:07, 7 февраля 2026

ВСУ атаковали получавших воду в церкви мирных жителей

РИА Новости: ВСУ сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви в Димитрове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона самодельное взрывное устройство (СВУ) на людей, получавших воду в церкви в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказала беженка Ирина Щербина в беседе с РИА Новости.

«Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ) скидывали (снаряд с дрона)», — расссказала беженка.

По ее словам, во время одной из таких атак два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения.

Ранее жительница Красноармейска Елена Василенко рассказала, что ВСУ прицельно разрушали частные дома мирных граждан с помощью беспилотников, не оставляя людям иного выбора, кроме бегства.

