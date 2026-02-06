Реклама

Беженка из Красноармейска рассказала о разрушительных атаках дронов ВСУ

В Красноармейске ВСУ прицельно разрушали частные дома мирных граждан
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины прицельно разрушали частные дома мирных граждан с помощью беспилотников, не оставляя людям иного выбора, кроме бегства. Об этом рассказала эвакуированная жительница Красноармейска Елена Василенко, пишет ТАСС.

Сама женщина отметила, что ее семье пришлось сменить несколько домов.

«Во второй перебрались, там дронами забросали, тоже разрушили все. В третьем доме тоже все разбито — ни окон, ни дверей. Пришлось уходить, жить больше негде», — отметила она.

Василенко уточнила, что согласилась на эвакуацию с российскими военными в пункт временного размещения. Она также рассказала, что еще в 2014 году голосовала на референдуме за сближение с Россией, так как не приняла смену власти в Киеве.

Ранее сообщалось, что беженец из Красноармейска (украинское название — Покровск) спас трех тяжелораненых российских военных во время боев за город. По словам мужчины, он на протяжении трех суток откапывал засыпанного бойца, а после в покрывале перетащил его через минное поле.

До этого стало известно, как стальной жетон спас российского бойца в сражениях за Красноармейск. Отмечается, что жетон смог остановить пулю во время стычки с украинскими военными.

