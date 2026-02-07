Зимняя Олимпиада-2026: узнай всё!

20:04, 7 февраля 2026Интернет и СМИ

Зрители осудили американских олимпийцев из-за политических высказываний

Зрители осудили олимпийцев из США из-за политических высказываний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Зрители зимних Олимпийских игр осудили спортсменов из США из-за их политических высказываний. На это обратило внимание РИА Новости.

«Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике», — написал один из пользователей соцсети Х.

Другой зритель отметил, что США должны представлять олимпийцы, которые по-настоящему гордятся своей страной. Соответствующие комментарии были сделаны в связи с критическими высказываниями американских атлетов о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

Ранее американский хоккеист СКА Рокко Гримальди выразил надежду на скорое возвращение россиян на международные турниры.

