Два десятка туристов отравились на российском курорте

Mash: Два десятка туристов отравились на отдыхе в Архызе
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минимум два десятка туристов отравились во время отдыха в Архызе. Об происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

Гости рассказывают, что людям становится плохо на первый-второй день приезда. Приезжим советуется пить покупную воду и готовить самостоятельно.

У пострадавших сначала начинается рвота, сильная слабость и головокружение, после этого поднимается температура. При этом в гостиницах российского курорта заявили, что подобные инциденты бывают, но о массовых случаях речи не идет.

Ранее российские туристы массово отравились в одном из отелей Таиланда. За последние две недели заболели как минимум 19 человек. Инцидент произошел в отеле MBC Condotel на Пхукете.

