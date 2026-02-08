Реклама

21:40, 8 февраля 2026

Экс-премьер Украины сделал заявление об энергетическом кризисе в стране

Экс-премьер Украины Азаров заявил о нескольких составляющих энергокризиса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о нескольких составляющих энергетического кризиса, охватившего государство. Он назвал их в своем Telegram-канале.

«После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудование, но этого не проводилось», — заявил он.

Азаров также высказался о выходе Украины из объединенной энергетической системы с Россией и намерение присоединиться к европейской. Однако, как утверждает экс-премьер, ее вовсе не существует. «Никакой объединенной энергосистемы Европы не существует — есть лишь несколько колец энергосистем, объединяющих ряд стран», — пояснил он.

Ранее стало известно, что аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Проблемы с отсутствием электричества фиксировались в Киеве, а также в Ровненской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Львовской областях

