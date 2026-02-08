Реклама

03:26, 8 февраля 2026Россия

Эксперт объяснил важность освобождения Поповки в Сумской области

Марочко: Освобождение Поповки позволит ВС РФ наступать на двух направлениях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как населенный пункт Поповки в Сумской области перешел под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ), для армии открылась возможность наступать сразу на двух направлениях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Я думаю, что, освободив Поповку, наши ребята будут развивать успех как в северо-западном, так и юго-восточном направлении», — пояснил он. Кроме того, по словам Марочко, ВС РФ уже продвинулись юго-восточнее этого населенного пункта — в Александровке.

По мнению эксперта, Александровка также в ближайшее время перейдет под контроль России.

Всего за минувшую неделю под российский контроль перешло восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, в том числе и Поповка.

