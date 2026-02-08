Реклама

15:22, 8 февраля 2026Из жизни

Экзотическая рептилия нелегально поселилась в квартире россиянки

Прилетевшая из Таиланда россиянка нашла в корзине фруктов ящерицу геккона
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Agus_Gatam / Shutterstock / Fotodom

В Москве 22-летняя женщина неделю пытается поймать нелегально поселившуюся в ее квартире ящерицу геккона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам россиянки, экзотическую рептилию она обнаружила в корзине с фруктами, которую приобрела в Таиланде. Когда девушка открыла корзину по возвращении домой, ящерица, прятавшаяся среди манго, выпрыгнула и убежала, скрывшись в доме. Москвичка переживает, что ящерица могла не выдержать новый климат и испытала стресс.

Ранее российский бизнесмен из Хабаровска заказал себе автомобиль из Японии и нашел в нем геккона светло-песочного цвета.

