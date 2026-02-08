ЕС и НАТО уличили в желании продолжить конфликт на Украине

L’AntiDiplomatico: ЕС и НАТО желают продолжения конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) и Организация Североатлантического договора (НАТО) желают продолжения конфликта на Украине. Об этом пишет портал L’AntiDiplomatico, анализируя прошедшие в начале января визиты генерального секретаря блока Марка Рютте и премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев.

По словам авторов издания, западные лидеры в ходе встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили ему о выгодности продолжения конфликта.

«Зеленский незамедлительно подчинился, одновременно совершая новые преступления против высокопоставленных российских чиновников, и таким образом 6 февраля в Москве мишенью нападения стал генерал Владимир Алексеев из Генерального штаба России», — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что главная цель состоит в создании препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта. Группа «ЕС-НАТО», отмечает L’AntiDiplomatico, из этого процесса отстранилась.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на прошедших переговорах с Москвой Киев отказался уводить свои войска из Донбасса. По словам политика, «"стоим, где стоим" — самая справедливая и наиболее надежная модель для прекращения огня».