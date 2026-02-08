Реклама

14:03, 8 февраля 2026

Генпрокуратура потребовала изъять имущество разработчика системы бронирования билетов


Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Генпрокуратура (ГП) потребовала изъять имущество собственников компании «Сирена-трэвел» — разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГП.

«В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это стало возможно в результате преднамеренного банкротства ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» в 2003 году, которое продавало билеты через сеть управление системой оформления воздушных перевозок «Сирена».

Ранее стало известно, что в отношении типографии «Печатня» из Колпино (Санкт-Петербург) приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества и счетов.

