02:41, 8 февраля 2026Мир

В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию украинского президента Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из подконтрольной им части Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев делает ставку на продолжение украинского конфликта. Белик назвал ситуацию тупиковой для ВСУ.

«Но как бы он не хорохорился, ВСУ, если не уйдут сами, то будут выбиты с территории Донбасса», — подчеркнул депутат.

Он указал, что обстановка на линии фронта говорит о провале украинских войск. По мнению российского политика, «диктаторские замашки» Зеленского не дают перейти к переговорам по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией.

