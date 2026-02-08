Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:21, 8 февраля 2026Спорт

Итальянский сноубордист появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Сноубордист Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Роланд Фишналлер

Роланд Фишналлер. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме. Трансляция велась Okko.

На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года. Туда попала и Россия — Олимпиада-2014 в Сочи. При этом в Италии российская символика официально запрещена.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Болельщика заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Игры-2026 завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

    Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

    Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

    В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok