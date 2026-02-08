Итальянский сноубордист появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Сноубордист Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме. Трансляция велась Okko.

На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года. Туда попала и Россия — Олимпиада-2014 в Сочи. При этом в Италии российская символика официально запрещена.

7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Болельщика заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Игры-2026 завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.