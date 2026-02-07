Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
03:21, 7 февраля 2026Спорт

Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады

Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады в Милане
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что болельщики пронесли флаг на трибуны и ходили с ним по нижнему ярусу, делая фотографии на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее тренер по фигурному катанию Фёдор Климов поделился первыми впечатлениями из олимпийской деревни. По его словам, официальных талисманов уже не найти, цены на сувениры высокие, а транспорт не всегда ходит по расписанию. Однако для спортсменов организованы бесплатная кофейня и игровые зоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    В США жестко ответили на слова Стармера о России

    Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

    На Западе заявили о необходимости уступок со стороны Украины

    Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады

    «Шахед» ударил по складу Roshen в Киевской области и попал на видео

    Трамп пригрозил одной стране из-за России

    На Западе испугались решения России и Китая по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok