Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады в Милане

Российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что болельщики пронесли флаг на трибуны и ходили с ним по нижнему ярусу, делая фотографии на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили.

Ранее тренер по фигурному катанию Фёдор Климов поделился первыми впечатлениями из олимпийской деревни. По его словам, официальных талисманов уже не найти, цены на сувениры высокие, а транспорт не всегда ходит по расписанию. Однако для спортсменов организованы бесплатная кофейня и игровые зоны.