Названа возможная причина массового отравления российских туристов в Таиланде

Baza: Причиной отравления российских туристов мог стать грязный лед в напитках

Причиной массового отравления российских туристов в Таиланде мог стать грязный лед в напитках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что отравление получили не менее 19 постояльцев отеля MBC Condotel, расположенного на острове Пхукет в Таиланде. Все туристы перед тем как почувствовать недомогание пили коктейли в баре отеля, после чего стали жаловаться на тошноту рвоту и диарею.

Местные медики наиболее вероятной причиной отравления назвали лед, который сотрудники отеля замораживали из водопроводной воды. Уточняется, что такая вода могла быть заражена бактериями или паразитами, которые не погибают при заморозке.

Ранее пострадавшие в MBC Condotel туристы сообщили о тяжелом течении инфекции. По их данным, улучшение наступает только после курса антибиотиков или госпитализации.