Несколько школ в российском городе закрыли из-за вспышки инфекции

В Сыктывкаре несколько школ закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

В столице Коми — Сыктывкаре — несколько школ закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

За неделю на неопределенный срок закрылись школы №22 и №35. Помимо того, с 9 февраля планируется отменить занятия на семь дней в местной гимназии.

Школьники жаловались на боли в животе, тошноту и диарею. Их родители сообщали о некачественном школьном питании. По их словам, ученикам подавали недоготовленное мясо, после приема в пищу которого начинались симптомы отравления.

Помимо того, ранее сообщалось о закрытии трех учебных заведений, однако в двух из них занятия возобновили 3 февраля.

Ранее в Якутии более десяти детей отравились парами хлора в бассейне. Все произошло в городе Нерюнгри. Всего в бассейне пострадали 13 детей, им оказали необходимую помощь.