11:51, 8 февраля 2026Силовые структуры

Новую статью добавили в дело о покушении на генерала Алексеева

В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В дело о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева добавили новую статью. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Речь идет о статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего») УК РФ. Также дело расследуется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным СК, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, установлены его сообщники.

