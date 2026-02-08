ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

ФСБ: Исполнителя покушения на генерала Алексеева Корбу задержали в Дубае

ФСБ установила личность стрелявшего в генерал-лейтенанта Минобороны (МО) России Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, его задержали за границей. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о гражданине России 1960 года рождения.

По данным спецслужбы, задержание прошло в Дубае при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого Корбу передали российской стороне. В ФСБ подчеркнули, что он являлся непосредственным исполнителем покушения.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе также отметили, что работа по делу продолжается. В настоящее время силовики устанавливают и разыскивают организаторов покушения.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант пришел в сознание после попытки покушения. Каких-либо иных подробностей не приводилось.