Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

Замглавы ГРУ генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения

Генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения. О состоянии военного со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

По имеющейся информации, совершивший покушение на замглавы ГРУ пытался скрыться на самолете. Он был задержан сотрудниками спецслужб.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Киллер попал в дом на Волоколамском шоссе, выдав себя за доставщика еды. Генерал-лейтенант столкнулся с ним около 07:00, когда вышел из своей квартиры, чтобы спуститься к служебной машине с водителем и поехать на работу. Киллер ранил генерала в руку и ногу, а когда Алексеев попытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Как отметил один из источников, именно активное сопротивление генерала спасло ему жизнь.