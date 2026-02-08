Орбан рассказал о предложении президента США напасть на соседнюю страну

Премьер Венгрии Орбан рассказал о предложении Клинтона напасть на Сербию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о предложении бывшего президента США Билла Клинтона напасть на Сербию в 1999 году, которая тогда являлась составной частью Союзной Республики Югославия (СРЮ). Его слова передает Telex.

«Билл Клинтон попросил Венгрию открыть второй фронт и атаковать Сербию или по крайней мере обстреливать их [сербов] из Венгрии через Воеводину (автономный край в составе Сербии, где проживает большое количество венгров — прим. «Ленты.ру»), вплоть до Белграда», — заявил Орбан.

По его словам, если бы тогда у власти в стране был политик, который «умеет говорить только "Да, господин!"», то Будапешт был бы втянут в войну. Отдельно Орбан отметил, что спросил у Клинтона о судьбе венгров в Воеводине в случае согласия на вторжение в Сербию. Однако ответа со стороны Вашингтона венгерский премьер так и не получил.

Виктор Орбан в первый раз стал премьер-министром Венгрии в 1998 году. Тогда его мандат завершился в 2002 году, а с 2010-го по настоящее время он вновь возглавляет правительство страны. В 2026 году он может уйти в отставку со своего поста, заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог Александр Камкин.

24 марта 1999 года НАТО без мандата ООН начало военную операцию «Союзническая сила» против СРЮ. Целью было прекратить «этнические чистки» в Косово и заставить тогдашнего лидера федерации Слободана Милошевича принять условия мира от стран Запада.