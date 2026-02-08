Реклама

Появились подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин жил с женой и собакой. Подробности о нем сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Известно, что мужчина приобрел квартиру несколько лет назад.

Соседи, опознавшие его по фотографии, сообщили, что часто видели его. При этом криков или скандалов из квартиры никогда не доносилось.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

