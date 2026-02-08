Реклама

Бывший СССР
Приемный сын Сырского рассказал об общении с отчимом

Приемный сын Сырского рассказал, что давно не общается с отчимом
Марина Совина
Фото: Reuters

Пасынок главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что что уже давно не общается с отчимом и его семьей.

«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — заявил он.

Приемный сын Сырского, Иван, воспитывался в семье украинского военнослужащего вплоть до своего девятнадцатилетия. После того как его родители развелись, юноша вместе с матерью и братом перебрался на постоянное место жительства в Австралию. В марте 2024 года Иван обратился с личной просьбой к президенту России Владимиру Путину — предоставить ему гражданство РФ.

Ранее Иван Сырский пожаловался на сложность переезда в Россию. «Обновлений пока никаких нет. Возможность [переезда] рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — сказал он.

