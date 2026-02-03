Реклама

Приемный сын главкома ВСУ пожаловался на сложность переезда в Россию

РИА: Приемный сын Сырского рассказал о возможном переезде в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Иван Сырский, приемный сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, пожаловался на сложность переезда в Россию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Обновлений пока никаких нет. Возможность [переезда] рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — сказал он.

Иван Сырский переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство РФ в марте 2024 года.

Ранее пасынок Сырского заявил о желании получить гражданство России. По его словам, в этом процессе мешает бюрократия, из-за которой нужно отправить в Россию документы, делать запрос и ждать ответ, что может занимать полгода и больше.

