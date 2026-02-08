Реклама

18:09, 8 февраля 2026

Россия заявила о готовности к диалогу с Южной Кореей по Севморпути

Никита Абрамов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия готова к диалогу с Южной Кореей по использованию Северного морского пути (СМП). Начало зависит от желания Сеула, заявил посол РФ в республике Георгий Зиновьев, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в рамках контактов по линии ведомств Москва разъяснила своим коллегам из Кореи, что вопрос использования Севморпути требует тесного сотрудничества.

«В связи с этим хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу по теме СМП. Начнется ли он, зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП», — пояснил дипломат.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным предупредил о серьезной угрозе снижения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) — за десять лет все те проекты и месторождения, что сейчас обеспечивают трафик в Северном Ледовитом океане, будут выработаны.

