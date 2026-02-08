Российские дроны атаковали украинскую авиабазу после посадки там самолета с военным грузом

«Герани» атаковали базу в Миргороде после приземления Ан-124 с военным грузом

В ночь на 8 февраля российские дроны «Герань» атаковали украинскую авиабазу после посадки там самолета с военным грузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Российские БПЛА-камикадзе типа "Герань-2" атаковали украинский военный аэродром в Миргороде Полтавской области, куда, по некоторым данным, прибыл транспортный самолет с грузом оружия для ВСУ», — говорится в публикации.

Как уточняет Telegram-канал «Герань цветущая», целью стал грузовой борт Ан-124 «Руслан» рейсом из польского Жешува, который перевозил груз и США.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Они вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.