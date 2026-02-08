Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 8 февраля 2026Россия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Глушковку и Сидоровку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о Сидоровке в Сумской области и Глушковке в Харьковской области.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны за сутки сбили 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, а также три управляемые ракеты «Нептун».

Накануне стало известно, что в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ударили по территории Украины ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром на Олимпиаде

    Стали известны планы комика Сабурова после депортации из России

    Россиянка описала отдых в Таиланде за 260 тысяч рублей фразой «минусы отеля заметны»

    Обнародовано досье покушавшихся на генерала Алексеева наемных убийц

    После нападения подростка на общежитие в Уфе возбуждено дело о халатности

    Стало известно предполагаемое наказание для исполнителей покушения на генерала Алексеева

    Раскрыты подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok