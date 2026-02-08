Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о Сидоровке в Сумской области и Глушковке в Харьковской области.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны за сутки сбили 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, а также три управляемые ракеты «Нептун».

Накануне стало известно, что в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ударили по территории Украины ракетами.