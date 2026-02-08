Реклама

01:48, 8 февраля 2026Мир

Стало известно об участии военных США в переговорах по Ирану и Украине

AP: Трамп привлек военных США к переговорам по Ирану и Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов и привлек министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине, а руководителя Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера к диалогу с Ираном в Омане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

Как отметило издание, обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя президента США Джареда Кушнера и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

По мнению журналистов, решив привлечь военных к участию в переговорах, Белый дом стремится воспользоваться из опытом и наличием нужных связей.

«А также это может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Украины сознательно затягивают обсуждение прекращения конфликта.

