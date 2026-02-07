Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 7 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыта возможная причина затягивания конфликта на Украине

Страна: Власти Украины сознательно затягивают обсуждение прекращения конфликта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинские власти сознательно затягивают обсуждение условий прекращения конфликта, рассчитывая дождаться момента, когда президент США Дональд Трамп будет сосредоточен на внутриполитической повестке и предвыборной кампании в Конгресс. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По версии издания, в Киеве рассматривают возможное давление со стороны Трампа как серьезный риск и потому придерживаются тактики затягивания переговоров. Минимальная цель — дотянуть до периода, когда внимание Белого дома переключится на промежуточные выборы в США и другие внутренние проблемы, что снизит интенсивность вовлеченности Вашингтона в украинское урегулирование.

Кроме того, «Страна» допускает, что украинские власти при поддержке партнеров из Евросоюза и части республиканцев в США рассчитывают изменить позицию Трампа и направить его усилия на давление на Россию. Для этого, как отмечается, могут быть использованы существующие разногласия между Москвой и Вашингтоном — как по украинскому вопросу, так и по более широкой международной повестке.

Ранее Зеленский заявил, что США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мужчина с ножом напал на общежитие российского университета

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Европе предсказали раскол

    Названа доля недовольных политикой Мерца немцев

    Стала известна зарплата российского вратаря ПСЖ Сафонова

    Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии

    Раскрыта возможная причина затягивания конфликта на Украине

    Лишившегося пальцев в Подмосковье подростка обвиняли в использовании пиротехники

    На Украине заявили об ударе по крупнейшей в Европе электроподстанции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok