Умер вокалист американской рок-группы 3 Doors Down

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком. Об этом сообщил коллектив в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель умер во сне в окружении своей семьи 7 февраля. «Авторство песен Брэда стало культурным ориентиром для целого поколения, создав несколько самых вдохновляющих хитов 2000-х, в том числе хит группы "Kryptonite", который он написал на уроке математики, когда ему было всего 15 лет», — говорится в некрологе.

Участники группы также передали благодарность от семьи Арнольда за поддержку в трудное время и просьбу уважать их частную жизнь.

