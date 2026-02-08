В Белгороде начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы

Власти Белгорода начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», — написал он.

Детей, по его словам, будут отправлять в те места, которые им уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы. Гладков также отметил, что работы по восстановлению энергии в городе ведутся.

Накануне стало известно, что в Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы отключения электро- и водоснабжения. Глава региона также отметил, что, несмотря на относительно мягкую погоду — от минус 1 до минус 3 градусов, — любые отключения при минусовой температуре представляют серьезную угрозу для жизнедеятельности жителей приграничных территорий.