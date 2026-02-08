Реклама

В Британии заявили о неэффективности HIMARS против России

Аналитик Меркурис: ВС России стали эффективнее уничтожать HIMARS
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские военнослужащие стали эффективнее бороться с ракетными комплексами HIMARS. С такой точкой зрения выступил британский военные аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда», — сказал эксперт, напомнив, что не так давно российские подразделения за несколько часов смогли уничтожить шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS.

Он также заявил, что надеется на дипломатическое разрешение текущего конфликта.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины держатся на последнем издыхании на поле боя.

