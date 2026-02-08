В Британии заявили о неэффективности HIMARS против России

Аналитик Меркурис: ВС России стали эффективнее уничтожать HIMARS

Российские военнослужащие стали эффективнее бороться с ракетными комплексами HIMARS. С такой точкой зрения выступил британский военные аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда», — сказал эксперт, напомнив, что не так давно российские подразделения за несколько часов смогли уничтожить шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS.

Он также заявил, что надеется на дипломатическое разрешение текущего конфликта.

