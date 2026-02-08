По аэродрому под Киевом нанесен ракетный удар

Мэр Кличко: В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в столице и призвал жителей находиться в укрытиях. Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.

По информации украинского издания «Инсайдер», нанесен ракетный удар по аэродрому в Василькове под Киевом. Сообщается, что в городе произошли мощные взрывы. Подробности пока неизвестны.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.