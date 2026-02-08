Реклама

В Киеве рассказали об опозорившемся на Ближнем Востоке экс-главе МИД Украины

Романенко: Киев пытался найти поддержку на Ближнем Востоке, не понимая реалий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Украинский политолог Юрий Романенко в эфире своего YouTube-канала рассказал, что Киев пытался найти поддержку на Ближнем Востоке, не понимая местных реалий, из-за чего экс-глава МИД Дмитрий Кулеба опозорился во время визита.

Эксперт рассказал, что пару лет назад министр прилетел в Багдад, пытаясь собрать голоса в поддержку очередной антироссийской резолюции в ООН.

По словам Романенко, на Кулебу смотрели как на дурачка и удивлялись, что тот вообще не в курсе сильных позиций Ирана в Ираке с 60 процентами шиитского населения. Кроме того, в стране российский «Лукойл» владеет крупным месторождением, есть российское представительство, и Москва влияет на процессы в стране.

На этом фоне тогдашний глава МИД приехал с пустыми руками, не предложил ни контрактов, ни рациональных предложений.

«Вот ты приезжаешь и с кондачка, с ноги открыл двери и говоришь: "А ну-ка быстро мне резолюцию, значит, по России". Ну что сделали? Буквально говорю, чаем напоили и сказали: "Куда поедешь? В Кувейт? С Богом". Туда он туда он и почесал с Богом в тот Кувейт», — поделился Романенко.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не даст Украине и другим странам относиться к ней высокомерно.

