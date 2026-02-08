В России допустили возможность сдавать экзамен на водительские права без медсправки

Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки, если данные о здоровье есть в электронном реестре. Об этом сообщает РИА Новости.

В России допустили такую возможность, если заявление на сдачу экзамена подается через портал «Госуслуги», а данные есть в реестре.

Сейчас для подачи заявления кандидату необходимо предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе.

