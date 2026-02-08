Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
06:54, 8 февраля 2026Авто

В России допустили возможность сдавать экзамен на водительские права без медсправки

РИАН: В РФ могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки, если данные о здоровье есть в электронном реестре. Об этом сообщает РИА Новости.

В России допустили такую возможность, если заявление на сдачу экзамена подается через портал «Госуслуги», а данные есть в реестре.

Сейчас для подачи заявления кандидату необходимо предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе.

Ранее автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права. Управлять автомобилем с истекшими даже на один день водительскими правами запрещено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названы разрушающие легкие средства для уборки

    В России призвали ввести оплачиваемые выходные дни для родителей школьников

    Силы ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России

    Названы главные угрозы инфобезопасности в 2026 году

    Названа серьезная политическая ошибка Ельцина

    Евродепутат рассказал о мечтающем о смене власти в Москве ЕС

    Солдаты ВСУ на запорожском направлении почувствовали себя брошенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok