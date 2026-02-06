Автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права

Автоэксперт Кадаков предупредил о штрафе за вождение с просроченными правами

Управлять автомобилем с истекшими даже на один день водительскими правами запрещено. Об этом в разговоре с радио Sputnik напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Именно по этой причине не стоит тянуть с заменой документа, заявил он. «Нет никаких оговоренных сроков, поэтому можно это сделать и за месяц до окончания срока действия водительского удостоверения, и даже за два месяца», — отметил эксперт.

Кадаков напомнил, что в России за езду с просроченными правами предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

Если водитель управляет машиной, принадлежащей другому человеку (жене, родителям и так далее), то штраф будет выписан и собственнику транспортного средства. «В России просроченное водительское удостоверение равно тому, что у вас водительского удостоверения нет», — подытожил Кадаков.

