Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

Поставки обновленного Geely Coolray в Россию могут начаться в 2026 году

Китайский Geely рассматривает возможность возобновления поставок в Россию обновленного кроссовера Coolray. Речь идет про 2026 год, сообщили «Российской газете» в пресс-службе компании.

В официальном заявлении представители марки подтвердили намерения, но не назвали конкретные даты появления модели на российском рынке. В местном подразделении Geely заявили, что первые поставки модели нового поколения начнутся не раньше конца марта 2026 года.

«Мы действительно рассматриваем возможность поставок нового Coolray в 2026 году. Это произойдет не в конце марта», — добавили там.

