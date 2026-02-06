Реклама

09:01, 6 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы типичные проблемы легендарной модели Toyota

Владельцы рассказали о недостатках «живучего» седана Toyota Camry
Марина Аверкина

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Легендарная Toyota Camry с внутризаводским обозначением XV40 (2006-2011) и сейчас пользуется популярностью на вторичном рынке. Все дело в ее репутации и «живучести». Многие владельцы седана рассказывают о его надежности и неприхотливости, простой конструкции и выносливости. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru и отобрала типичные проблемы, которые проявились в процессе длительной эксплуатации машины.

Владелец с ником Управляющий рассказал о серьезном ремонте автоматической коробки передач (АКПП) на пробеге 226 тысяч километров. Причиной поломки стал подшипник — «слабое звено АКПП». «Проблема не в самой АКПП, она очень даже неплохая, беда в том, что товарищи поставили на двигатель 3,5 практически такую же, если не ту же самую коробку, которая на 2,4 стоит», — объясняет автомобилист. Все это приводило к постоянным перегревам. После установки дополнительного радиатора охлаждения на «автомат» и замены масла вопрос был снят. Среди других замен он указал амортизаторы (150 тысяч километров пробега) и ступичные подшипники (220 тысячам километров). Кроме того, мужчина отметил, что при поездках на дальние расстояния очень устает спина.

В отзывах часто упоминается о невысоком комфорте при длительных поездках. Так, пользователь Сергей пожаловался на быструю утомляемость из-за жесткой подвески, которая вызывает «козление», а также на недостаточно информативное рулевое управление, заставляющее постоянно подруливать на трассе.

«Салон… скрипит везде, особенно зимой. Дизайн салона однозначно нуждается в доработке (аквапринт, магнитола с большим экраном, проклейка антискрипом всех стыков пластиковых панелей)», — делится своим мнением Андрей.

«Не возлагайте надежды на электронные системы курсовой стабилизации и устойчивости, вас может здорово кидануть, несмотря на все системы», — предупреждает автовладелец Александр. При этом все эти пользователи отмечают беспроблемность обслуживания и большой выбор доступных запчастей.

Что касается ходовых качеств, то двигатель объемом 2,4 литра в паре с «автоматом» характеризуется подавляющим большинством как надежный, но не всегда достаточно динамичный, с некоторой задумчивостью коробки передач при резком ускорении. Средний расход топлива в городском цикле составляет 10-11 литров на 100 километров, а в пробках зимой может возрастать до 13 литров.

Ранее специалисты автотехцентра рассказали о последствиях использования контрафактных фильтров для двигателей.

