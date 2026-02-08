Реклама

В России медики попытались насильно вколоть неизвестный препарат журналисту

В Подмосковье медики попытались насильно вколоть неизвестный препарат журналисту
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Подмосковье корреспондент проводил журналистское расследование в реабилитационном центре, однако медики попытались этому воспрепятствовать. Об этом стало известно после эфира на федеральном телеканале. Как сообщили в Следственном комитете, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Сообщается, что сотрудники медицинского учреждения попытались вколоть журналисту неизвестный препарат против его воли. «По словам журналистов, данный центр ведет незаконную деятельность, оказывая услуги по лечению совершенно здоровых людей, против их желания», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что россиянка получила отек и ожоги лица после фототерапии в Краснодарском крае.

