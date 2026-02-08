Реклама

В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

Депутат Милонов: Упоминание имени святого Валентина нормально для 14 февраля
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В празднике 14 февраля самое нормальное — это упоминание святого Западной церкви Валентина, это как раз то здоровое, что есть в этот день, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее депутат Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви или в День плюшевой игрушки. По ее словам, важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты.

«Мишки, сердечки и так далее — это вот та звенящая пошлость, которой оброс этот некогда приличный праздник, который даже католики отказываются праздновать из-за того, что протестанты извратили его и превратили просто в коммерческий праздник Бахуса, Меркурия и непонятно чего. Праздник любви в нашем традиционном понимании — это день Петра и Февронии. В русском смысле любовь – это семья и верность», — прокомментировал Милонов.

Депутат отметил, что в западном понимании смысл Дня всех влюбленных, празднуемый 14 февраля, — промискуитет и «сиюминутные случки», любовь без глубинного содержания, подходящая для публичного дома. Парламентарий также выразил уверенность, что для россиян православный праздник святых Петра и Февронии уже затмил по своей важности День святого Валентина.

Ранее стало известно, что на День святого Валентина средняя стоимость букета составит 3890 рублей, в то время как мужские наборы обойдутся в 4201 рубль. Об этом рассказала директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

