Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 8 февраля 2026Мир

В США раскрыли причину дерзких заявлений Каллас о России

Профессор Вольф: Заявления Каллас о России говорят об упадке Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Дерзкие высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России свидетельствуют об упадке Запада. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит», — заявил он.

Вольф считает, что Каллас позволяют заниматься демонизацией РФ, поскольку это — единственный способ для Запада попытаться скрыть собственный упадок. «Все это показывает степень отчаяния, в которой они находятся», — констатировал эксперт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Каллас за заявления о якобы вторжениях России в другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В Венгрии рассказали об унижении Зеленского из-за его «сиделок»

    В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

    Во Франции дали жесткое предупреждение Украине

    В США раскрыли причину дерзких заявлений Каллас о России

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok