Журналист Боуз высмеял главу Каллас за слова о якобы вторжениях России

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял главу евродипломатии Каю Каллас за заявления о якобы вторжениях России на другие страны. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее на этой неделе Каллас повторила свое мнение, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран. При этом политик заявила, что ни одно из этих государств «не нападало» на Россию. Тем самым Каллас поставила под сомнение вторжение гитлеровской Германии в СССР и начало Великой Отечественной Войны.

«Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила», отшутился Боуз.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал две причины, по которым глава евродипломатии Кая Каллас не сможет сорвать переговоры между Россией и Украиной. По мнению политика, Кая Каллас не сможет сделать так же, так как не настолько влиятельна, как Борис Джонсон был в 2022 году. Также Каллас вряд ли сможет заручиться поддержкой нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

До этого глава евродипломатии рассказала, что Украина якобы готова идти на «очень сложные уступки» ради мира.