Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:16, 8 февраля 2026Мир

В США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

Риттер заявил, что Россия начала ведущий к капитуляции Киева этап спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Капитуляция Киева стала самым быстрым способом завершить конфликт на Украине, для достижения которого начался новый этап спецоперации, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

По словам эксперта, украинская сторона неверно истолковала мотивы Трампа. Она полагала, что тот вмешивается из симпатии к украинцам и стремится помочь им занять выгодную позицию для достижения победы.

Однако, как отметил специалист, истинная цель Трампа — скорейшее завершение конфликта, и на текущий момент наиболее быстрый путь к этому, по его мнению, заключается в капитуляции Украины. Именно поэтому Трамп настойчиво добивается от Киева принятия всех территориальных уступок, чего Украина, по словам эксперта, упорно избегает.

По словам экс-разведчика, для окончательного разрешения проблемы Украины Россия уже начала новый этап военной кампании, направленный на безальтернативное принуждение киевских властей к капитуляции.

Ранее Риттер заявил, что развязывание конфликта между Россией и Украиной было желанием украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — сообщил он. По мнению эксперта, Украина «сама себя обрекла на смерть», начав конфликт с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Приемный сын Сырского рассказал об общении с отчимом

    В Британии заявили о неэффективности HIMARS против России

    В США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

    Управляющие компании обязали обеспечить связь с жильцами через мессенджер Max

    Названы самые необычные находки в канализации в 2025 году

    Названы разрушающие суставы бытовые привычки

    На Украине предрекли сложные дни из-за потери электроэнергии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok