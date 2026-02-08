В США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

Риттер заявил, что Россия начала ведущий к капитуляции Киева этап спецоперации

Капитуляция Киева стала самым быстрым способом завершить конфликт на Украине, для достижения которого начался новый этап спецоперации, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

По словам эксперта, украинская сторона неверно истолковала мотивы Трампа. Она полагала, что тот вмешивается из симпатии к украинцам и стремится помочь им занять выгодную позицию для достижения победы.

Однако, как отметил специалист, истинная цель Трампа — скорейшее завершение конфликта, и на текущий момент наиболее быстрый путь к этому, по его мнению, заключается в капитуляции Украины. Именно поэтому Трамп настойчиво добивается от Киева принятия всех территориальных уступок, чего Украина, по словам эксперта, упорно избегает.

По словам экс-разведчика, для окончательного разрешения проблемы Украины Россия уже начала новый этап военной кампании, направленный на безальтернативное принуждение киевских властей к капитуляции.

Ранее Риттер заявил, что развязывание конфликта между Россией и Украиной было желанием украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — сообщил он. По мнению эксперта, Украина «сама себя обрекла на смерть», начав конфликт с Россией.